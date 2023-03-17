Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность сепаратистского «форума народов»

В России запрещена деятельность иностранной НКО, пропагандирующей этнический сепаратизм. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения Free Nations of PostRussia Forum («Форум свободных народов ПостРоссии»), Польша», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как отметили в Генпрокуратуре, деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, а ее руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, призывают к нарушению территориальной целостности РФ и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами.

«В качестве постоянных экспертов на сессиях форума выступают лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, для которых характерна выраженная антироссийская настроенность, реализуемая в системной русофобской пропагандистской деятельности», – добавили в впедомстве.

Поскольку организация активно работает в Интернете, «путем размещения недостоверных общественно значимых сведений о специальной военной операции», Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры ограничен доступ к сайту форума.

Москва, Андрей Дорофеев

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