Не будет ЧВК «Вагнер» – не будет наступления в Донбассе: Милонов об успехах «оркестра» в рамках СВО

Российские военные успехи в Донбассе являются одной из заслуг ЧВК «Вагнер». Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ и доброволец СВО Виталий Милонов.

Прошел год с момента вступления «оркестра» в специальную военную операцию. За 12 месяцев «музыканты» добились значимых успехов на Бахмутском направлении. На их счету – взятие Попасной и Углегорской ТЭС, освобождение Соледара и многое другое.

В настоящее время ЧВК «Вагнер» ведет ожесточенные бои за Бахмут, сжимая «клещи» вокруг украинских формирований сразу с нескольких сторон. Ни одного квадратного метра освобожденной земли «музыканты» не отдали противнику назад.

«Вагнеровцы» – настоящие патриоты страны. Эти люди являются примером для тех, кому не безразлична судьба нашей Родины. А также для находящихся на линии боевого соприкосновения, потому что для всех них без исключения ЧВК «Вагнер»– это гордость», – подчеркнул Милонов.

По словам депутата, ход всей спецоперации зависит от того, насколько успешно станет развиваться продвижение «музыкантов». Он подчеркнул, что совершенно в этом уверен.

«Потому что ЧВК «Вагнер» – это форпост, это самые передовые отряды, это те, кто вызывает ужас у ВСУ. Не будет ЧВК «Вагнер» – не будет наступления в Донбассе», – резюмировал Виталий Милонов.

В данный момент самые тяжелые столкновения ведутся за контроль над территорией «Артемовского завода по обработке цветных металлов» (АЗОМ) в северной части Бахмута. Бойцы ЧВК «Вагнер» планомерно продавливают оборону ВСУ под артиллерийским огнем противника.

Москва, Екатерина Попова

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