Число продаж на вторичном рынке жилья Москвы подскочило почти на 40%

В феврале в Москве зарегистрировано 10 690 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 39% выше показателя января текущего года (7 672). Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по городу Москве.

В ведомстве отметили, что показатели февраля текущего года еще не дотягивают до результатов аналогичного прошлогоднего периода, когда было зарегистрировано 13 418 договоров при покупке квартир в готовых домах. Снижение составило 20,3%.

«Первые два месяца текущего года на вторичном рынке демонстрируют достаточно стабильные показатели. При этом, если январский показатель скорректировался до значений 2021 года, то в феврале мы наблюдаем рост числа зарегистрированных прав на вторичке в 1,4 раза – аналогично разнице января-февраля прошлого года. В целом показатель второго месяца 2023 года сопоставим со средним значением 2022 года (11 053), даже с учетом рекордного числа зарегистрированных переходов прав в марте», – прокомментировал руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

За первые два месяца текущего года Росреестр по Москве зарегистрировал 18 362 перехода прав на вторичном рынке жилой недвижимости, что на 19,2% меньше аналогичного результата прошлого года (22 716), в то же время к показателю января-февраля 2021 года (19 671) снижение составляет только 6,7%.

Москва, Андрей Дорофеев

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