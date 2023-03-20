Владимир Соколов, руководитель исполкома политической партии «Гражданская инициатива»: «Запад сошел с ума и толкает мир к глобальной катастрофе»

Решение так называемого Международного уголовного суда в Гааге (МУС), выписавшего ордер на арест президента России Владимира Путина, беспрецедентно по своей дерзости, граничащей с наглостью, а заодно и по не имеющей аналогов в международной практике глупости. Об этом пишет в своей статье для РИА «Новый День» руководитель исполкома политической партии «Гражданская инициатива» Владимир Соколов.

По его оценке, очевидно, что инициаторы совершенно безумной провокации находятся не в Гааге, а в Вашингтоне, а потому им плевать на авторитет марионеточной и не очень-то международной организации, которую не признают ведущие государства мира. Среди них – США, Китай, Индия, Иран, Израиль.

Россия в 2000 году подписала Римский статут, на основе которого действует МУС, но документ этот в установленном порядке нами не был ратифицирован. Россия, однако, сотрудничала с МУС и в качестве наблюдателя участвовала в его работе. В 2016 году, когда присоединение Крыма, состоявшееся после всенародного референдума в полном соответствии с его итогами, было признано в Гааге «оккупацией», Россия вышла из состава Международного уголовного суда. С того момента все его решения для Российской Федерации стоят не более того клочка бумаги, на котором они написаны.

Казалось бы, уже этого вполне достаточно, чтобы не обращать внимания на действия недоумков в судейских мантиях. На самом деле, только шизофреники могут выдать ордер на арест президента ядерной державы, которая не признаёт сие посмешище, но в случае необходимости может подать апелляцию при помощи ракеты «Посейдон».

Признавая очевидную абсурдность этого решения, мы, однако же, не должны недооценивать глобальные последствия данной провокации. Тут юридическая сторона вопроса никого не интересует в виду отсутствия таковой. Здесь важно понимать другое – какие последующие шаги предпримут организаторы безумной акции и что будут делать заложники этого решения. А в данном случае, в заложниках сегодня, прежде всего, все европейские государства, ратифицировавшие Римский статут и обязанные выполнить решение МУС, если вдруг президент России Владимир Путин окажется на территории Франции, Германии, Италии, Испании и далее, как говорится, везде в Европе.

Это было, видимо, главной целью провокации – до предела обострить отношения европейских стран с Россией, а если повезёт, заставить, вынудить Россию сделать какие-то резкие, поспешные, эмоциональные шаги, что позволило бы закулисным кукловодам сказать – вот видите, опять агрессия, мы же вам говорили и т.д.

Мы не станем предугадывать, какие ответные меры предпримет руководство России в ответ на приступ массовой шизофрении под крышей так называемого МУС в Гааге, но то, что ответы будут симметричные и сильные, сомнений нет.

Кстати, мы могли бы принять решение об изоляции судей МУС в закрытом психдиспансере по той причине, что у них начались приступы тяжёлого психического расстройства, что опасно для общества. Люди потеряли контроль над собой. Они в любой момент могут на кого угодно наброситься, поцарапать, укусить. Таких надо ловить, изолировать, привязывать к койкам и делать успокоительные уколы.

На повестку дня в этой связи встаёт вопрос о том, надо ли качать в Европу наш газ и нашу нефть. Может быть, говорить о разрыве дипломатических отношений с европейскими странами пока рано, надо подождать их реакцию на решение МУС, но перекрыть газовую трубу уже пора.

Некоторые наблюдатели говорят, что решение МУС об аресте президента России – это сигнал тем российским бизнесменам из числа либералов, которые пока не убежали за кордон, но мечтают всё вернуть на круги своя и опять целоваться с Западом и делать всё, что Запад велит, но зато сохранить там яхты, виллы, дворцы, футбольные клубы, а иногда даже билет на балкон на приёме, организованном администрацией США.

Это серьёзный вопрос. Не надо забывать, что сербского президента Слободана Милошевича арестовали, вроде бы, соратники, члены его Кабинета министров, продавшиеся за большие деньги Вашингтону и предавшие народ Сербии и самого Милошевича. Он их вытянул, сделал теми, кем они стали, а они его предали и сдали в Гаагу.

Почему такое стало возможным? Только потому, что в борьбе с пятой колонной не может быть половинчатых решений и полумер. Если процесс очищения начат, то его надо доводить до конца. До полного искоренения предательской прозападной заразы в нашем обществе.

Нет ни малейших сомнений в том, что Запад пошёл на максимальное обострение международной обстановки, исчерпав все прочие возможности сломить Россию, заставить её отступить. Санкции не действуют, никаких внешних угроз Россия никогда не боялась, а теперь и подавно. Правы те, кто считает типичной истерикой действия Запада, взявшего шизофрению в советчики и попутчики. Тут невольно вспоминается – если Господь хочет кого-то наказать, он его лишает разума. Господь лишил разума весь коллективный Запад, который толкает мир к глобальной катастрофе. Из этого надо исходить, соответственно этому и действовать. Зачем такой Запад миру, если мир без Запада вполне сможет существовать, ибо солнце встаёт на Востоке.

Вашингтон задумал и организовал с помощью марионеток из МУС провокацию с ордером на арест президента России Владимира Путина с единственной целью – оттолкнуть от России Китай, сделать всё, чтобы председатель КНР Си Цзиньпин не приехал в Россию. Глава Белого дома понимает, чем ему грозит дальнейшее сближение двух великих ядерных держав, объединённая мощь которых кратно сильнее военного потенциала США на суше, в воздухе и на море. Именно это и означает конец мировому владычеству американского паразита, которому теперь придётся платить по своим долгам. А это хуже любой атомной бомбы, ибо платить Вашингтону просто нечем.

Москва, Владимир Соколов, руководитель исполкома политической партии «Гражданская инициатива»

© 2023, РИА «Новый День»