«Хотят взять реванш»: украинский конфликт как следствие безнаказанности США

Первоистоком конфликта на Украине стало вторжение США в Ирак, которое 20 лет назад дало американским элитам ощущение безнаказанности и вседозволенности, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. По его оценке, этот процесс, как последовавшая попытка США переформатировать Ближний и Средний Восток и Северную Африку, одновременно спровоцировало процесс разрушения.

«Понимание ошибочности американских действий (в Ираке), наверное, сейчас очень ярко видно на примере Украины. Тогда (20 лет назад) казалось, что Ближний и Средний Восток – это не очень касается всех, потому что это далеко… США попробовали перестроить весь Ближний и Средний Восток», – отметил Евсеев, выступая сегодня на «круглом столе» в Москве.

Эксперт обратил внимание на целый ряд последовавших после Ирака вторжений США в страны Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки, где не было никакого реального сопротивления. «Этот эксперимент подтолкнул США к тому, что ощущение безнаказанности, что они могут делать все, что хотят: они могут уничтожить, например, город Ракку в Сирии, но за это ж никто ответственности не понес. Никто не понес ответственности за убийство иракцев, афганцев. То есть вот это ощущение безнаказанности и вседозволенности, оно привело потом к украинским событиям», – считает эксперт.

По его мнению, Ирак запустил также обратный процесс, который ведет к ослаблению авторитета и статуса США как мирового гегемона. Евсеев обратил внимание на события в Афганистане и Сирии, а также сменившуюся в последнее время политику ряда стран, в числе которых Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, что говорит о том, что «США перестают бояться».

«Американская элита постепенно осознает пределы своих возможностей по влиянию. Но если другие страны, в первую очередь, РФ не будет реагировать, как это произошло с беспилотником, США попробуют опять попытаться что-то реализовать подобное. Поэтому роль России на Украине исключительно важна. Россия показывает всем, как это раньше показали события на Ближнем и Среднем Востоке, ограниченность американского влияния и возможностей. Нет у США никакого сверхоружия, с помощью которого они смогут навязывать свою волю другим государствам», – констатировал эксперт.

«Процесс реконструкции всего Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки запустил на самом деле их (США) ослабление, если говорить о глобальных процессах. Парадоксально, но именно там произошла переоценка их сил. Это было видно и по Афганистану, и по другим государствам. Возможно, они хотят взять реванш на Украине, реабилитироваться за то, что они ушли из Афганистана: вот тут-то у нас точно получится, у нас есть союзники-европейцы, у нас есть «Большая семерка», мы обязательно тут Россию победим и сможем переломить ситуацию. Но насколько я понимаю, они ускоряют собственное падение, которое, конечно, не так быстро складывается, как нам бы хотелось, но тем не менее процесс запущен», – заключил Евсеев.

Напомним, 20 марта 2003 года США и их союзники начали военную операцию по свержению режима иракского лидера Саддама Хусейна без санкции Совбеза ООН. Предлогом стали обвинения о якобы запасах оружия массового уничтожения в Ираке, которые оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей Ирака, хаосу из-за межнациональных противоречий внутри страны и благоприятствовала становлению запрещенного в России террористического «Исламского государства».

Москва, Мария Соколова

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