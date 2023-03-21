Британия отправит Украине боеприпасы с обедненным ураном

Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Об этом заявила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди в ответ на запрос из британского парламента.

«Наряду с предоставлением Украине эскадрона боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники», – сообщила Голди.

На сегодняшний день снаряды с обедненным ураном входят в боекомплект американских танков Abrams. Они подходят для применения немецкими Leopard 2 и британскими Challenger 2.

Эти боеприпасы разрабатывались в 1970-х годах в США специально для борьбы с новыми советскими танками. Их применение приводит к росту онкологических заболеваний. Как отмечают специалисты, чрезвычайно токсичную урановую пыль невозможно дезактивировать.

Москва, Мария Соколова

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