Число сделок на первичном рынке недвижимости Москвы снизилось

Снижение числа сделок на первичном рынке недвижимости зафиксировано в Москве в первые два месяца 2023 гожа. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

«В январе-феврале 2023 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 15 516 договоров участия в долевом строительстве, включая жилой и нежилой фонды, что на 36% ниже аналогичного периода прошлого года (24 270 ДДУ) и на 17,6% меньше 2021 года (18 841 ДДУ)», – говорится в сообщении ведомства.

Более заметно просел рынок нежилой недвижимости. В феврале текущего года в этом сегменте зарегистрировано 2 096 ДДУ, что на 11% меньше, чем в предыдущем месяце (2 357 ДДУ). В годовом выражении данный показатель снизился 46% (3 893 ДДУ).

На рынке жилой недвижимости также наблюдался спад – 5 286 договоров долевого участия в феврале, что на 8% меньше января (5 777 ДДУ) и на 48% ниже показателя февраля 2022 года (10 138 ДДУ).

Как отметили в Росреестре, снижение числа продаж первички замедляется. В январе спад был почти на треть по отношению к декабрю, а в феврале разница составила 8%.

«Цифры января-февраля выглядят вполне закономерно, учитывая изменение программ кредитования и возросший интерес покупателей на вторичном рынке Москвы, о чем свидетельствует февральская статистика Росреестра. В то же время застройщики продолжают предлагать гибкие условия покупки квартир, а с учетом выхода на рынок новых комфортных проектов, показатели марта могут изменить динамику зарегистрированных ДДУ», – отметили в Росреестре.

Москва, Андрей Дорофеев

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