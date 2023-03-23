Патриотические фильмы побуждают изучать и сохранять историю страны

Хорошее патриотическое кино должно вызывать чувство гордости за свою страну. Так считает актер, режиссер и продюсер Игорь Угольников. Как он заявил в интервью «Российской газете», такие киноленты также должны вызывать чувство сопричастности, общности и единства.

«Достоверность и эмоциональность, сопричастность и общие нравственные ценности. Это основной посыл кино патриотического и любого хорошего, в том числе исторического кино», – подчеркнул Угольников.

Причем, эффект от хорошего патриотического кино можно ощутить сразу же после выхода на экраны: зрители едут в те места, о которых повествует сюжет.

«Люди, посмотрев фильм, потом приезжают в те самые места. Что касается Брестской крепости, то после выхода картины в 2010 году количество посещений мемориала выросло вдвое! Это как раз тот самый момент, когда кино помогает привлекать внимание людей к прошлому. Сейчас, после выхода картины «Подольские курсанты», на Ильинском рубеже в Калужской области создается целое движение по восстановлению дотов. За ними ухаживают, откапывают, все это уже превращается в некий мемориал памяти. Такие фильмы помогают еще и в поисковой работе», – заключил Игорь Угольников.

Такой же эффект ощутили и в Тверской области после выхода фильма «Ржев», который повествует о локальном сражении Ржевской битвы за деревню Овсянниково. Военная драма вышла в 2019 году и пробудила интерес граждан к великому прошлому страны. А годом позже под Ржевом, на месте самых кровавых боев, открыли 25-метровый мемориал Советскому солдату, после чего в регион хлынул поток туристов и поисковиков.

Стоит отметить, что советские историки неохотно упоминали о «ржевской мясорубке». Причина тому – ошибки командования, приведшие к значительным жертвам: на полях боев в Тверской области погибло и пропало без вести более миллиона человек. Однако сегодня отношение к значению битвы резко поменялось, и наука признала, что без нее не было бы победы под Сталинградом.

Фильм, инициированный предпринимателем Евгением Пригожиным, переносит зрителя в холодную зиму 1942 года в места ожесточенных боев. В кадре – остатки роты советских солдат, которые до последнего отражают атаки немцев на маленький, но важный населенный пункт. Эту кинокартину, снятую режиссером Игорем Копыловым, назвали одним из лучших патриотических и наиболее правдивых фильмов. И это не случайно, ведь фильм был снят по повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Кондратьев, будучи участником Ржевской битвы, достоверно передал, чем жили простые советские люди, оказавшиеся на войне: их быт, мысли о происходящем, надежды и мечты. На страницах книги он также поднял проблемы выбора и ответственности за принятое решение.

Более того, некоторые герои повести – это реальные солдаты и офицеры. Один из них – дед Пригожина Евгений Ильич, который тоже участвовал в тех боях, а потом, в мирное время, вел долгую переписку с Кондратьевым. В ней он рассуждал о том, что войну выигрывают обычные люди: «Участников войны обкрадывают, приписывая их подвиги экранным героям со сверхспособностями. В эту войну ушли добровольцами два миллиона человек, справедливо убежденных, что без них не победить».

Эта идея позже легла в основу сборника Кондратьева «Повести. 1941-1942 года», куда вошло и произведение «Искупить кровью». Простой советский человек присутствует и в кадрах «Ржева». Критики считают, что фильм внес немалый вклад в увековечение памяти миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

Военная драма и мемориал спровоцировали интерес к отечественной истории, поэтому сегодня в Тверскую область ежегодно приезжают миллионы человек. Здесь очень развито поисковое движение и каждый год проходит международная поисковая экспедиция «Калининский фронт». Все это дало толчок к формированию в регионе патриотического центра, в котором будут уделять большое внимание работе с детьми. В течение пяти лет здесь откроется всероссийский образовательный лагерь. Руководство города обещает сделать его престижным – таким, в который мечтали бы попасть школьники со всей страны.

Москва, Екатерина Попова

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