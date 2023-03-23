Словакия отдала Киеву списанные истребители МиГ-29

Словакия передала Украине первые четыре из 13 истребителей МиГ-29, которые были выведены из состава Военно-воздушных сил страны, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, в Словакии находятся технические специалисты из Украины, которые проводят работы по приемке самолетов МиГ-29, которые Братислава передает на безвозмездной основе Киеву.

Словакия в августе 2022 года вывела из состава своих ВВС эскадрилью МиГ-29. За самолеты республика получит компенсацию от США и Евросоюза в размере около $1 млрд.

Братислава, Светлана Антонова

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