Банкетный теплоход затонул в Москве-реке

Теплоход «Агитатор» завалился на бок и частично затонул в Москве-реке. Об этом сообщил сегодня телеграм-канал Baza.

По данным канала, судно, стоящее в районе Нагатинского затона, потеряло плавучесть 23 марта. Когда растает лёд, «Агитатор» уйдёт на дно окончательно. Сообщается, что людей на теплоходе во время происшествия не было.

«Агитатор», принадлежащий компании «Бриг» – это банкетоход, как сообщает о судне один из сайтов, предлагающих взять теплоход в аренду. Он прошел полную реконструкцию в 2004 году и курсирует в качестве банкетохода по рекам Москвы и Московской области. Длина корпуса теплохода составляет 42 метра, а его вместительность ограничивается 80 сидячими местами в банкетном зале и 120 пассажирами в формате фуршета. Максимальная скорость хода судна составляет 20 км/ч.

Москва, Андрей Дорофеев

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