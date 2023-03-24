В центре Москве на Яузе обнаружили нефтяное пятно

Загрязнение нефтепродуктами акватории реки Яуза зафиксировано в центре столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба государственного унитарного предприятия «Мосводосток».

«В диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» поступил сигнал о загрязнении на поверхности реки Яузы в районе Сыромятнической набережной. На место оперативно прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик, которое выставило боны для локализации пятна. В настоящее время проводится обработка поверхности воды сорбентом», – говорится в сообщении.

На предприятии добавили, что флот «Мосводостока» продолжит работать на месте до полной ликвидации загрязнения, а также дополнительно проверит поверхность реки ниже по течению.

Как сообщила пресс-служба межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы, надзорное ведомство проводит проверку по данному факту.

«Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства. В настоящее время отобраны пробы воды. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – говорится в сообщении прокуратуры.

Москва, Андрей Дорофеев

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