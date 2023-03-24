Вице-премьер Молдавии предрек усугубление экономического кризиса от выхода страны из СНГ

Выход Молдавии из СНГ приведет к очередному экономическому кризису, в первую очередь, в аграрном секторе. Как сообщает агентство «Прайм», об этом заявил сегодня в эфире кишиневского телеканала Jurnal TV вице-премьер, глава минсельхоза республики, зампредседателя правящей партии «Действие и солидарность» Владимир Боля.

«Заявления о выходе СНГ носят политический характер. Для экономики страны это очень плохо. Выход из Содружества обернется очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе. Я представляю сельхозпроизводителей, поэтому знаю, что говорю. Ведь в ЕС должна войти вся Молдавия, и там жесткая конкуренция среди аграриев, из которых за десятилетие 3 миллиона обанкротились», – сказал он.

Боля привел ряд статистических данных, свидетельствующих, что восточное направление для молдавских аграриев все еще остается приоритетным. По его словам, многим из них не удалось полностью переориентироваться на западный рынок, для них по-прежнему привлекательны рынки РФ и СНГ.

«Некуда аграриям экспортировать свою продукцию. Например, только в феврале прошлого года мы экспортировали в Российскую Федерацию 98% наших яблок», – отметил Боля.

Он также подчеркнул, что евроинтеграционные процессы Молдавии не мешают ей оставаться членом СНГ. Боля назвал незрелыми призывы политиков любой ценой покинуть Содружество.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года.

Молдавия на протяжении прошлого года игнорировала заседания СНГ, а также ЕАЭС, где является наблюдателем.

Москва, Андрей Дорофеев

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