«Хочешь гадости говорить…» Медведев выступил за санкции для иностранных агентов за дискредитацию России

Граждане РФ, признанные иностранными агентами, должны быть лишены возможности получать доходы в России. Как считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, необходимо подготовить соответствующие изменения в законодательство.

В интервью журналистам Медведев заявил, что получение доходов в России людьми, которые занимаются ее дискредитацией, – «это просто абсолютно безнравственное дело».

Зампред Совбеза привел в пример одного российского писателя, «который уехал, проклинает страну, специальную военную операцию и наши Вооруженные силы». При этом, как отметил Медведев, в России продолжают ставить его произведения.

«Вот, значит, не должно быть такого. Живешь там – и живи, хочешь гадости говорить – говори. Но деньги в России получать нельзя», – подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

При этом Медведев считает неправомерным осуждать тех, кто просто уехал из России. «Если тихо сидят – их право сидеть или возвращаться <...>. Если это просто выбор, где жить, осуждать невозможно с правовой точки зрения. С моральной – можно. Это правда. Свою страну бросать в сложную минуту – это аморальный поступок. Но это другая история», – пояснил зампред Совбеза РФ.

Москва, Светлана Антонова

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