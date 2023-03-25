В первой половине максимально убрано все о ЧВК «Вагнер» – Пригожин о фильме RT про экс-заключенных на фронте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил, почему в фильме телеканала RT про заключенных – участников спецоперации по защите Донбасса отсутствует упоминания об «оркестрантах».

Пригожин отметил, что оригинал фильма RT, который он посмотрел до официального релиза, сильно отличается от финальной версии. По словам бизнесмена, в первой половине ленты было максимально убрано все, что связано с ЧВК «Вагнер из-за запрета на упоминание формирования в СМИ.

«Задача власти – убедить всех, что это делали напомаженные генералы и дамы-генералы, щелкая наманикюренными пальцами по красному дереву в своих кабинетах. Поэтому слово ЧВК «Вагнер» тщательно убирается, замазывается», – подчеркнул предприниматель. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Он также рассказал, что на федеральных телеканалах обычно рассказывают о «мифических штурмовиках», либо просто замазывают знаки отличия «музыкантов» как что-то неприличное.

Напомним, 24 марта на телеканале RT вышел фильм «Зона искупления», в котором бойцы ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных рассказывают, что подписали контракт, чтобы искупить вину перед Родиной.

Москва, Светлана Антонова

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