ЧВК «Вагнер» выводит 2 500 бойцов из Мали и Сирии

После успешного выполнения задач в Сирии и Мали бойцы ЧВК «Вагнер» покидают регион, сообщают СМИ.

Недавно в нескольких иностранных источниках появилась информация, что из Мали будут выведены около 1500 бойцов ЧВК «Вагнер», которые должны были обучать военнослужащих Буркина-Фасо. Также стало известно о выводе около тысячи российских бойцов из Сирии.

В обеих странах «вагнеровцы» отлично проявили себя, добившись значительного прогресса в области борьбы с радикальными группировками. В Сирии они сыграли ключевую роль в разгроме «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена на территории РФ). В 2016 году бойцы ЧВК «Вагнер» в рекордно короткие сроки освободили древний город Пальмиру от экстремистов.

После победы над террористами бойцы «Оркестра» продолжали заниматься подготовкой сирийских военных, которых россияне обучили самостоятельно противостоять вооруженным группировкам и пресекать диверсии. Аналогичную работу бойцы проводили в Мали.

Источники сообщают, что меры по выводу бойцов ЧВК «Вагнер» из Сирии и Мали были приняты неожиданно. Согласно имеющейся информации, бойцов перенаправят на территорию Украины.

Москва, Светлана Антонова

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