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Воскресенье, 26 марта 2023, 18:26 мск

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Путин объяснил, почему западная военная техника ВСУ попадает на фронт

Перед российскими войсками ставится цель уничтожить военную технику ВСУ еще на подступах к зоне боевых действий. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

«Такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава (сидит). Нет, конечно», – сказал глава государства.

«Что-то удается сделать нашим военным, что-то нет. Перевозят скрытно по ночам. Но то, что удается достать – достают», – пояснил он, отвечая на вопрос, почему военная техника ВСУ доезжает до линии боевого соприкосновения и почему ее не уничтожают «на дальних подступах».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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