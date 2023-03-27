Стоимость аренды комнат в коммуналках Москвы снизилась

Аренда комнат в коммуналках в крупных городах России подорожала с марта прошлого года в среднем на 8,1%, однако в Москве и Подмосковье, наоборот, снизилась. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами портала «Мир квартир».

Авторы исследования изучили ставки аренды комнат в 70 городах страны, а также динамику за год, с марта 2022 года по март нынешнего. В результате был зафиксирован общий рост стоимости в 62 городах и снижение – в восьми.

Больше всего съемные комнаты подорожали за год во Владивостоке (+33,2%), Магнитогорске (+30,4%), Волжском (+29,2%), Иваново (+24,5%), Ставрополе (+19,2%), Кемерово (+18,9%), Якутске (+18,2%), Томске (+16,7%), Владимире (+16,4%) и Иркутске (+16,2%).

Снизились цены на съемное жилье в Нижнем Тагиле (–8,8%), Калининграде (–5,6%), Владикавказе (–5,1%), Москве (–4,6%), Севастополе (–1,8%), Кургане (–1,7%), Череповце (–1,1%) и Санкт-Петербурге (–0,7%). Еще в 10 городах аренда комнат подорожала незначительно, до 5%.

Средняя ставка аренды комнат по городам России равняется 8285 рублей в месяц.

Цены по городам могут отличаться в два и даже три раза. Самые дорогие комнаты сдаются в Москве, где они стоят 16 540 рублей в месяц, Сочи (15 309 руб/мес) и Московской области (13 410 руб/мес). А самые дешевые – в Пензе (4962 руб/мес), Нижнем Тагиле (5079 руб/мес) и Саранске (5175 руб/мес).

«В большинстве регионов аренда комнат в коммуналках остается по-прежнему довольно активным сегментом, и в сложных экономических условиях люди, вынужденные экономить, часто выбирают такой вариант жилья. Поэтому стоимость его найма растет. В столицах же и особенно в Москве подобное предложение мало востребовано, арендаторы в подавляющем большинстве случаев ищут хоть маленькую, но отдельную квартиру. Там мы видим не только отсутствие роста, но и падение ставок второй год подряд», – прокомментировал ситуацию генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Москва, Андрей Дорофеев

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