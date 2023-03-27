Админдело лидера группы «Ногу свело» о дискредитации ВС РФ прекращено судом

Столичный суд прекратил производство по административному делу в отношении солиста группы «Ногу свело» Максима Покровского*, который подозревался в дискредидатиции Вооруженных сил России. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 27 марта 2023 года производство по административному делу в отношении Покровского* Максима Сергеевича, основателя группы «Ногу свело» по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Об административном деле Покровский* сообщил в середине марта. По его словам, полиция сочла нарушением закона исполнение одной из песен группы. Солисту грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Покровский* в настоящее время находится за границей.

* – Внесен министерством юстиции России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Москва, Андрей Дорофеев

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