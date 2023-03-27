К 80-летию освобождения Ржева: в якутской библиотеке запустили новый медиаресурс

В якутском селе Намцы (Намский улус) к 80-летию освобождения города воинской славы Ржева в библиотеке запустили новый электронный ресурс. Так в регионе решили внести свой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне, несмотря на то, что между Намским улусом и Ржевом почти 5 тысяч километров.

Медиаресурс «Намчане в битве за Ржев» доступен пользователям на сайте учреждения.

«Очень важно сохранить в памяти все то, что мы знаем о войне, о ее ключевых моментах, об участниках войны и тыла, чтобы эта память продолжала являться духовным мерилом и для общества, и для страны в целом, и на основе этих исторических ценностей воспитать у подрастающего поколения патриотические чувства и чувства гордости за свою Родину. Война и Победа – не только история, это факт нравственного подвига советских людей, принявших на себя главную тяжесть в борьбе с фашизмом, достойно и мужественно исполнивших свой священный долг», – рассказали в библиотеке.

В медиаресурсе семь разделов, включающих фильмы, фотографии, книги в онлайн-формате, статьи о мемориальном памятнике в честь погибших на Ржевской земле воинов-якутян и другое.

«В раздел «Это я не вернулся из боя» вошли имена воинов-намчан, павших на Ржевско-Вяземском плацдарме в 1941-1943 гг. Каждая персоналия содержит биографическую справку, библиографический список и портрет героя», – уточнили в Намской ЦБС.

Напомним, Ржев находился в немецко-фашистской оккупации 17 месяцев и освобожден от захватчиков 3 марта 1943 года. Битва за Ржевскую землю признана одной из самых жестоких и кровопролитных за все время Великой Отечественной войны, а потери в этом сражении – особенно многочисленными. События тех времен нашли отражение и в творчестве. Так писатель Вячеслав Кондратьев, воевавший за Ржев, описал один день из жизни красноармейцев, защищавших от натиска врага населенный пункт Овсянниково. Повесть вышла в свет в 1991 году и получила название «Искупить кровью». По мотивам этого произведения в 2019 году был снят фильм «Ржев». Его идейным вдохновителем стал предприниматель из Петербурга Евгений Пригожин. Дед бизнесмена командовал той самой ротой, которая фигурирует в трудах Кондратьева.

Военная драма вывела историю Ржева и Ржевской битвы на совершенно иной уровень. Впервые о ней во всеуслышание заговорили не только в России, но и в других странах мира. Кинокартина никого не оставила равнодушным и вызвала много восторженных отзывов. Глава Тверской области Игорь Руденя, например, назвал «Ржев» «грандиозным» фильмом, который должен посмотреть каждый.

«Очень глубокий фильм. Мы увидели, что дух русского человека нельзя сломить ни при каких обстоятельствах. Это очень хороший пример для молодёжи, для всех нас, как надо любить и защищать свою страну. Этот фильм ещё раз подчёркивает, что мы великая страна и великий народ», – отметил политик.

23 марта новая выставка, приуроченная к 80-летию освобождения Ржева открылась в астраханском музее-заповеднике.

Москва, Екатерина Попова

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