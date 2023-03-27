В Москве дожди будут идти почти всю неделю

В московском регионе предстоящая неделя вновь окажется дождливой. Об этом сообщил сегодня Гидрометцентр России.

«Со среды вновь циклоны будут частыми гостями, и вместе с ними вернутся плотные облака и дожди», – говорится в сообщении синоптиков.

В Гидрометцентре отметили, что за прошедшие дни марта выпало почти 60 мм осадков, что немногим более, чем в полтора раза превышает норму месяца (39 мм). Текущий март уже стал самым влажным за последние 10 лет.

Во вторник, 28 марта, будет преимущественно без осадков, ночью и в первой половине дня местами туман. Ночью местами гололедица. Температура ночью в Москве 0...2°, по области -1...4°, ветер слабый. Днем в столице 11...13°, в Подмосковье 9...14°, ветер юго-восточный 6-11 м/с.

В среду, 29 марта, облачно. Ночью ожидается небольшой дождь. В Москве прогнозируется 4...6°, по области 2...7°. Днем вероятен дождь. В столице воздух прогреется до 8...10°, в Подмосковье – до 7...12°. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с.

«В четверг и пятницу значения средней суточной температуры будут соответствовать норме, но уже днем в пятницу почувствуется поворот на потепление», – добавили синоптики.

В четверг, 30 марта, облачно. Небольшой дождь, ночью местами умеренный. Температура ночью в Москве 2...4°, по области 0...5°. Днем в столице 5...7°, в Подмосковье 3...8°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В пятницу, 31 марта, облачно с прояснениями, днем местами вероятен небольшой кратковременный дождь. Ночью похолодает до -5...0°, днем потеплеет до 5...10°, ветер юго-западный 3-8 м/с.

В субботу, 1 апреля, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью -1...4°, днем 6...11°. Ветер южный 4-9 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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