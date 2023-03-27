Рекордные объемы торговых площадей пустуют в Москве

Средняя доля свободных площадей в ключевых торговых центрах Москвы достигла рекордных 14% по итогам первого квартала текущего года. Как передает «Интерфакс», об этом сообщили аналитики консалтинговой компании CORE.XP.

«Доля свободных площадей в ТЦ Москвы стала максимальной за последние 10 лет, заметно обновив результат предыдущего квартала, который также был рекордным. До этого показатель превышал отметку в 10% в 2016, когда в пике достигал 11,5%», – рассказали консультанты.

По их данным, рынок ТЦ подходит к пиковым показателям объемов свободных помещений, после чего ситуация стабилизируется.

«Завершаются процессы расторжения договоров аренды с иностранными ритейлерами, как следствие высвобождаются площади, которые прежде занимались ими», – объяснили эксперты.

Москва, Андрей Дорофеев

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