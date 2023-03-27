Госархив впервые опубликовал фотографии с места крушения самолета Гагарина

Российский государственный архив научно-технической документации впервые опубликовал фотографии с места крушения учебно-тренировочного самолёта, в результате которого погиб первый космонавт Юрий Гагарин. Снимки, на которых запечатлены обломки самолёта Гагарина, были сделаны 28 марта 1968 года.

«27 марта 1968 года с военного аэродрома Чкаловский в 10 часов 19 минут взлетел учебно-тренировочный истребитель УТИ МиГ-15 с бортовым номером 18. Пилотировал самолет летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, его проверяющим инструктором был опытнейший летчик, фронтовик Владимир Сергеевич Серёгин – командир авиационного полка по летной подготовке космонавтов. Позывной экипажа – 625-й. В 10 часов 30 минут Гагарин спокойным голосом доложил о завершении выполнения тренировочных упражнений в зоне пилотажа и получил разрешение вернуться на аэродром», – напомнили в архиве.

Примерно через минуту после этого самолет со скоростью 700 км/час и под углом 50 градусов врезался в землю в трех километрах от деревни Новосёлово, между городами Киржач и Покров Владимирской области.

«Вопрос – почему они погибли? – так и остается открытым. Специалисты и эксперты до сих пор спорят о причинах авиакатастрофы, но, судя по всему, уже никому так и не удастся однозначно ответить на этот вопрос. Катастрофа гагаринского самолета оказалась не раскрытой и превратилась в загадку, стала тайной, которая до сих пор будоражит умы многих людей», – добавили в госархиве.

Москва, Андрей Дорофеев

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