На стенах волгоградской школы открыли мемориальные доски в память о трех героических выпускниках

На стене школы посёлка Новый Рогачик открыли сразу три мемориальных доски, посвящённые выпускникам учебного заведения. Все трое погибли в прошлом году на СВО. Среди них Герой России Алексей Нагин, ставший создателем самого громкого фильма прошлого года наравне с Евгением Пригожиным.

По всей стране сегодня многое делают, чтобы сохранить память об отважных бойцах, не жалеющих себя во время специальной военной операции. В посёлке Новый Рогачик (Волгоградская область) на стене школы в минувшее воскресенье открыли три мемориальные доски, посвящённые погибшим на СВО героям. И герои в данном случае – не просто красивые слова. Выпускники учебного заведения пулеметчик Рамиз Мамедов и разведчик-штурмовик Андрей Ильченко посмертно награждены орденами Мужества. Алексей Нагин удостоен звания Герой России. Тоже посмертно. А ведь он вполне мог не возвращаться в эпицентр боевых действий, после того как в прошлом году получил серьёзное ранение.

– Он автомат держать не мог, в машине ключ повернуть не мог – приходилось всем корпусом поворачиваться, – рассказал отец офицера Юрий Нагин. – Говорю: «Куда ты поедешь?». Он сказал, что будет в штабе сидеть, не на передовой. Не мог оставить своих 600 человек, которые ждали его.

Ещё в больнице, до возвращения к «своим», Алексей в соавторстве с Антоном Зиминым написал сценарий будущего фильма про отважных штурмовиков ЧВК «Вагнер». «Лучшие в аду» удалось снять в короткие сроки, уже в октябре прошлого года картина Евгения Пригожина вышла на экраны. Но, как бы не спешили создатели, сам Нагин премьеру так и не посмотрел. Несмотря на обещания отцу, сидеть в штабе он не смог, и снова бросился в самое пекло.

– Он принял самое непосредственное участие – придумал историю боя, задачи для главных героев, их диалоги, – отметил вклад бойца соавтор сценария «Лучшие в аду» Антон Зинченко. – В этом фильме не будет плохих или хороших, слабых или сильных. Будут только люди, воины. При этом, фильм не ставит целью раскрыть человеческие характеры, он совсем не про это. И в целом картина удалась. Жаль, что Нагина больше нет, и он не увидит этот фильм.

Только за несколько месяцев история о том, как непросто штурмовикам выдавливать противников из зданий полуразрушенного города собрала свыше 100 млн просмотров. И вроде у бойцов на экране есть самое современное оружие, но и его оказывается мало, когда твой противник готов сражаться за каждый кусок этих бетонных коробок. Выстрелы, взрывы, тяжелая артиллерия и бронетехника – антураж картины создавал эффект полного присутствия на передовой, где наши соотечественники сражались и сражаются, чтобы избавить нашу страну от угрозы физического уничтожения.

Кадр из фильма «Лучшие в аду»

Рамиз Мамедов, Андрей Ильченко и Алексей Нагин уже не помогут в боях своим товарищам. Но их пример героизма и беззаветной преданности Родине ещё не единожды воодушевит их знакомых на пути к победе, защищая спокойное будущее наших детей. Сам Нагин, к сожалению, не успел продолжить род.

– Семьей стало боевое братство, – призналась мать Героя России Галина Зайлер-Иванова. – Он всем помогал, сюда привозил раненых, мотался по госпиталям, искал для них матрасы, препараты, которых не хватало.

Волгоград, Екатерина Попова

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