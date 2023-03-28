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Вторник, 28 марта 2023, 15:01 мск

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«Всегда выполнял задачи вышестоящего руководства»: Пригожин о работе Мурадова в зоне СВО

Генерал ВС РФ Рустам Мурадов всегда выполнял задачи, поставленные более высоким руководством, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя слухи о возможной отставке офицера.

Руководитель компании ответил на запрос редакции РИА «Новый день» о ситуации с Мурадовым. Он уточнил, что пока не может комментировать ситуацию в полном объеме, однако генерал всегда считался достойным офицером.

«А что произошло под Угледаром? Я в курсе, но время рассказывать еще не пришло. Теперь что касается отстранения генерала Мурадова. Ну во-первых, после событий под Угледаром он уже получил звание генерал-полковника. А во-вторых, одно могу сказать: Мурадов всегда выполнял задачи, поставленные более высоким руководством. Так в уставе записано. Поэтому прокомментировать ситуацию не могу», – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен также отметил, что, когда на дереве листья начинают сохнуть, это не всегда говорит об проблемах. Иногда это происходит из-за того, что корневая система не справляется сама или проблема в короедах.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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