Радиоактивный песок обнаружили домодедовские таможенники в багаже пассажирки из Индии

В аэропорту «Домодедово» в багаже россиянки, прибывшей из Индии, обнаружили радиоактивный песок. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Домодедовской таможни.

«В ходе таможенного контроля пассажира, прибывшего рейсом Шарджа – Москва транзитом из Индии, сработала система радиационного контроля «Янтарь». В багаже гражданки Российской Федерации был обнаружен вулканический песок – сыпучее вещество черного цвета. Первичное исследование показало, что уровень естественного радиационного фона на поверхности материала превышен в 20 раз», – говорится в сообщении ведомства.

Как выяснилось, в составе песка находится природный радионуклид – торий-232.

В настоящее время материал изъят и помещен в специальное изолированное помещение. По решению территориального органа Роспотребнадзора ввоз вулканического песка на территорию РФ запрещен, добавили в таможне.

Москва, Андрей Дорофеев

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