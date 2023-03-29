Москвич обнаружил в своей квартире королевскую калифорнийскую змею

Житель Москвы обнаружил у себя в квартире экзотическую змею. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

«Незваная гостья длиной 25 см оказалась королевской калифорнийской змеей морфы Albino. Этот вид не ядовит и не опасен для человека. Пока владельца рептилии найти не удалось. Змею передали в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, где за ней будут ухаживать специалисты», – говорится в сообщении.

Королевские калифорнийские змеи популярны у террариумистов, их выбирают за нарядный окрас и неприхотливость – с уходом за таким питомцем справится даже новичок.

Источник: официальный сайт мэра и правительства Москвы

Тем не менее, как отметили в пресс-службе, содержать подобное животное – большая ответственность. В случае побега рептилия может путешествовать по вентиляции, переползая из квартиры в квартиру. Это большой стресс не только для соседей, но и для животного.

Москва, Андрей Дорофеев

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