«Сатанизм и русофобия»: Совет Федерации призвал парламенты всех государств потребовать от Киева прекратить дискриминацию верующих

Сегодня Совет Федерации принял заявление о нарушении прав верующих на Украине. Сенаторы призвали парламенты всех государств и международные организации потребовать от Киева прекращения надругательства над религиозными святынями.

Представляя проект заявления на пленарном заседании Совета Федерации, глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин отметил, что киевский режим последовательно проводит политику дискриминации верующих. «Особое неприятие вызывает решение украинских властей изгнать монахов канонической церкви из одной из святынь православия Киево-Печерской Лавры. Мы внимательно продолжаем следить за развитием. Возмутительным актом вандализма стало надругательство над священной книгой мусульман всего мира Кораном. Этот акт прямое следствие проводимой официальным Киевом политики грубого нарушения прав представителей этнических и религиозных общин, проживающих на Украине. Происходящее вызывает гнев и неприятие у всех граждан РФ», – подчеркнул Карасин.

Сенатор Белан Хамчиев со своей стороны обратил внимание, что коллективный Запад, объединенный «идеологией сатанизма, русофобии и исламофобии», своими действиями создает «реальную угрозу межнациональному, межконфессиональному согласию, в том числе, опасность разжигания религиозной вражды меду странами». «Такие кощунственные провокации не должны оставаться безнаказанными», – заявил он.

При этом сенатор Анатолий Широков подчеркнул, что «гонение на УПЦ для киевского режима – часть политики расчеловечивания русского народа, русской культуры и всего, что в исторической ретроспективе связано с Русским миром». «Вместе с храмами и монастырями украинские нацисты хотят отобрать веру предков и историческую память у миллионов православных людей, живущих на Украине», – пояснил он.

Сенатор Людмила Нарусова в свою очередь обратила внимание, что агрессивная политика Киева усилилась в «Великий пост, который для всех православных независимо от юрисдикции той или иной церкви должен быть временем мира спокойствия и отсутствия какой бы то ни было агрессии».

Завершая обсуждение, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что невозможно мириться с тем беспределом, который творится на Украине. «Нельзя молчать – надо всему православному миру, что называется, бороться с этим безбожием, с этим сатанизмом, который творится на Украине… Как вообще можно прикасаться к монахам – святым людям, угрожать им, выселять их. Слушайте, ну это уже за гранью! Просто нет слов, чтобы выразить наше возмущение», – заключила Матвиенко.

Сенаторы единогласно проголосовали за документ. В заявлении, в частности, говорится, что украинские власти «фактически пытаются навязать народу Украины в качестве официальной церкви созданную при поддержке Запада околополитическую структуру, именующую себя «Православная церковь Украины».

«Политика властей Украины грубо нарушает право каждого человека на свободу мысли, совести и религии, гарантированное основополагающими международными документами ООН: Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, Декларацией о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений», – подчеркивается в заявлении.

Москва, Мария Соколова

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