Супругов-контрабандистов задержали в «Домодедово» с украшениями на 4 млн рублей

Домодедовские таможенники задержали супружескую чету, пытавшуюся ввезти контрабандой партию украшений с бриллиантами. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«Инспекторы остановили на «зеленом» коридоре мужчину и женщину, прилетевших из Стамбула. В их багаже нашли часы и 22 золотых украшения Cartier с бриллиантами на 4 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Во время досмотра таможенники выяснили, что носящие разные фамилии россияне состоят в браке. После прилета они разделились и сделали вид, что не знают друг друга. Девушка перевозила четыре браслета, четыре колье и 12 колец, а ее супруг – наручные часы, кольцо, браслет и пустые упаковки от украшений.

За контрабанду нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, отметили в ФТС.

Москва, Андрей Дорофеев

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