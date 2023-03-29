«Это пока очень скромные цифры»: Путин оценил реальные доходы россиян

Заработные платы и реально располагаемые доходы россиян вновь стали расти, но пока это очень скромные цифры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на совещании с членами кабинета министров.

«Ключевой индикатор развития экономики, качества нашей экономической политики – это динамика доходов граждан. В конечном итоге это наша цель, чтобы людям жилось лучше. Отмечу, что заработные платы и реально располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры», – сказал глава государства (цитата по «Прайм»).

«Реальная заработная плата с октября 2022 года подрастает на 03%, 0,4%, 0,6%. Реально располагаемые доходы граждан в четвертом квартале увеличилась на 0,9% к тому же периоду 2021 года. Конечно, это очень мало, но это все-таки движение в правильном направлении», – отметил Путин.

В то ж время президент обратил внимание, что хотя безработица в России пока сохраняется на минимальном уровне, проблемы на рынке труда не решены.

Москва, Светлана Антонова

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