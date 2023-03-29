Трансфер власти в России: эксперты оценили жизнеспособность парламентских партий

В России закладывается основа для переформатирования политической системы, контуры которой определятся к следующим парламентским выборам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня в Москве на презентации доклада Фонда прогрессивной политики «Парламентские партии в эпоху трансфера через призму электоральных циклов 2023 и 2024 годов».

Представляя исследование, директор Фонда Олег Бондаренко обратил внимание на уникальность предстоящих в 2024 году президентских выборов. «Это первые выборы после внесения изменений в Конституцию, первые выборы в рамках СВО и в условиях санкционного давления. Все эти вещи делают эти выборы по-своему беспрецедентными, но и накладывают очень большие обязательства на их участников», – пояснил он.

«Конечно, результаты парламентских партий на (региональных) выборах 10 сентября этого года, безусловно, тоже дадут определенный отпечаток, потому что в этом году у нас избираются главы 25 субъектов РФ и также законодательные органы 20 регионов. И это мы еще не понимаем до конца, какие губернаторы могут по решению президента поменять место работы, уйти в отставку и тогда у нас появится еще несколько регионов, где состоятся выборы. «Губернаторопада» в этом году как такового еще не было, и пока время для него еще есть», – отметил Бондаренко.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков со своей стороны обратил внимание, что России сейчас переживает период трансфера власти, и итоги этого процесса еще неочевидны. «Это движение с постепенной сменой не только действующих лиц, но и постепенная смена центров влияния, финансово-промышленных групп и так далее. Здесь очевидно, что этот трансфер идет… И непонятно, что в итоге будет, какая конструкция. Это не значит, что сменятся все действующие лица, но, тем не менее, кто-то усилится в ходе трансфера, кто-то ослабнет, кто-то окончательно уйдет с политической сцены», – отметил он.

Как считает политолог, в таких условиях для «Единой России» как партии власти предстоящие выборы будут наиболее сложными. «Партия всегда позиционировалась как некая тихая гавань социальной стабильности, но именно эпоха СВО все перевернула… Сегодня у «Единой России» основная тема – это единство. Собственно, эта основная тема перекочует, как мне кажется, в президентскую кампанию, то есть единство вокруг чего и во имя чего. Такой важный понятийный момент. Единимся мы, понятно, вокруг власти, но какая тема этого единства, что является точкой сборки?» – отметил эксперт.

«Нацпроекты, народные программы выполнены. Что дальше? То есть, что власть обещает людям, что президент в ходе кампании будет обещать людям… Как это связано с партией власти и какой новый социальный договор предлагает партия власти заключить на этом электоральном цикле? Это тоже безусловно элемент трансфера, потому что действительно переносятся новые центры влияния – кто эти решения будет исполнять, кто получит ресурс на их исполнение. Это очень важно. Если раньше это были одни финансово-политические группы, то, безусловно, сейчас это будут другие группы и в ходе кампании, собственно, будет борьба за то, кто является претендентом на перехват», – полагает Гращенков.

По его оценке, в рамках единого для голосования в 2023 году реализуется модель референдумного типа, что может сыграть против партии власти. «С одной стороны, конкуренция будет. С другой стороны, большинство партий выходит с уже готовым, сформулированным пакетным решением для граждан. Поскольку тема СВО доминирует, и «Единая Россия» является главным оператором этой истории, то другие партии будут уходить в какую-то критическую нишу – критиковать именно «Единую Россию» для получения рейтинга. И это будет достаточно негативно отражаться на политической задаче Кремля по консолидации избирателей вокруг власти, поскольку основная тема единство», – подчеркнул он.

Как полагают эксперты, КПРФ занимает достаточно прочные позиции – несмотря на множество прогнозов, компартия сохранила свой электорат. «Мы видим соцопросы, согласно которым растет число тех, кого волнуют тарифы ЖКХ и рост цен в стране. Число таких выросло на 5% до 43%. Конечно, тема коррупции, тема готовности российской экономики, промышленности, оборонки к СВО тоже очень сильно волнует избирателей КПРФ… Компартия востребована не только избирателями, но и властью, как надежный, понятный, предсказуемый оппонент», – пояснил Бондаренко.

Менее очевидные перспективы, как считают авторы доклада, у ЛДПР, которая переживает «внутренний трансфер», и оказавшей в кризисе «Справедливой России».

«Там (в ЛДПР) происходят некоторые процессы – смена главы исполкома, людей, которые там работали и занимались новой программой. Пока совершенно неочевидно, что из этого получится. Как мы тут написали под знаком вопроса – ЛДПР пятое колесо для власти? Вот станет ли ЛДПР пятым колесом или пока еще будет востребованным – этот вопрос открытый. Конечно, она будет стараться оставаться востребованной в качестве клапана для выпуска пара протестных избирателей, но нет уверенности в том, что это будет успешный клапан. В общем-то партию стали хоронить еще при жизни Владимира Вольфовича (Жириновского), но после его смерти, понятно, этот момент только усилился», – отметил Бондаренко.

«Справедливая Россия – За правду» также находится не в самой лучшей форме, считает доктор экономических наук Сергей Серебренников. «Она колеблется вокруг проходного барьера в Госдуму, порядка 5% рейтинга поддержки избирателей. Во многом это объяснимо как раз тем, что «Справедливая Россия» еще два года назад первой начала процедуру обновления, привлечения новых лиц в партию, объединившись с партией [Захара] Прилепина и создав «Справедливую Россию – За правду». Это действительно помогло удачно выступить на парламентских выборах. Но, к сожалению, как такового обновления партийных лиц не состоялось», – пояснил он.

«Партия при небрежности работы с партнерами оказалась в определенном кризисе и кадровом, и ресурсном, что сейчас и отражается на ее социологии и приводит к появлению достаточно химерных медиапроектов – чего стоит фотографирование с кувалдой или сбор денег на танк… Для «Справедливой России» эта эпоха трансфера 23-24-й год – это такое время «Ч», в которое надо определяться, и не менее важно, чем для всех остальных партий, а, пожалуй, даже больше», – подчеркнул Серебренников.

Говоря о перспективах «Новых людей», Гращенков отметил, что эта партия скорее не оппозиция, а альтернатива власти, которая ориентируется на городской класс и работает с аудиторией напуганных патриотов. «Новые люди» консолидируют правый фланг, который очень разнообразный – от либералов, условно говоря, до прогрессивных патриотов – это люди, которые поддерживают СВО, но считают, что надо было как-то серьезней готовиться, копить силы, технологии, вводить какой-то умный протекционизм. Это разные аудитории, разные группы и задача их примирить, что создает для «Новых людей» достаточно большой пласт – эти разные крайности могли бы в сумме достигать 15% рынка политического влияния и сегодня этот сектор достаточно привлекательный», – считает эксперт.

Как считает Гращенков, сейчас закладывается основа для переформатирования политической системы к следующему парламентскому циклу 2026 года. «Это есть такой настоящий трансфер власти, когда на следующие госдумовские выборы, как мне кажется, пойдут уже совершенно другие партии, чем мы сегодня их видим. Очевидно, что есть левый, правый фланг, есть центр. И вопрос, к какой системе мы придем – 2-3-партийной и так далее, будоражит общественность, но краеугольный камень этого закладывается сегодня вот в эту избирательную кампанию, президентскую. И следующий трек будет во многом будет базироваться на тех результатах, которые партии вынесут из этого цикла», – заключил Гращенков.

Москва, Мария Соколова

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