Закономерный процесс: у России есть шанс построить в Большой Евразии альтернативную валютно-финансовую систему

Альтернативная международная валютно-финансовая система, несомненно, будет построена – скорее всего, сначала в Большой Евразии, а затем к ней присоединятся другие страны. Об этом говорится в статье известного экономиста, академика РАН Сергея Глазьева и кандидата экономических наук, доцента МГУ Дмитрия Митяева, опубликованной на портале «Россия в глобальной политике». По их оценке, США и другие западные государства не смогут противостоять закономерному процессу смены мирохозяйственного уклада.

Эксперты обратили внимание, что пока властно-финансовая элита США в упор не желает увидеть и признать закономерный процесс смены укладов и объективный факт перемещения центра мировой экономики в Юго-Восточную Азию (ЮВА). С точки зрения Запада, никакой Третьей мировой войны нет, есть обычный мятеж провинций – «фабрики мира» (Китая) и «кладовой мира» (России), – который можно и нужно подавить испытанными средствами «разделяй и властвуй».

«Пока не получается? Значит – надо утроить усилия, сплотить ряды. Столетие назад властвующая элита Великобритании, стремясь удержать свою гегемонию в ситуации опережающего развития России и Германии, организовала Первую, а затем – вместе с США – Вторую мировую войну, но свою колониальную империю потеряла. Сегодня Соединённые Штаты уже сами развязали мировую гибридную войну, но, как и ранее Британия, нанеся огромный урон человечеству, они не смогут сохранить своё доминирование в мире – центром нового мирохозяйственного уклада необратимо становятся более эффективные Китай, Индия и другие страны ЮВА», – отмечается в публикации.

Как считают экономисты, Китай, Россию и Индию объединяет важное обстоятельство – государство контролирует основные банки, что облегчает старт альтернативных платёжно-расчётных технологий на цифровой основе.

«Россия могла бы предложить пилотное внедрение альтернативной международной валюты на паритетных началах странам ШОС, заявив тем самым о вхождении в ядро нового мирохозяйственного уклада. Это было бы крайне важно и для победоносного завершения специальной военной операции. Её побочным следствием уже стало самоуничтожение руководством США, помешавшемся на антироссийских санкциях, доллара в качестве мировой валюты», – подчеркнули авторы статьи.

При этом, как полагают эксперты, в противном случае вероятен длительный и затратный процесс перехода сначала к поливалютной системе, которая с большой долей вероятности вскоре деградирует до перехода на золото в международных расчётах, а затем – формирование конкурирующих между собой юаневой и рупиевой валютных зон, которые будут интегрированы посредством цифровых технологий без сколь-нибудь значимого участия рубля.

Эксперты подчеркнули, что «без собственного инвестиционного рубля мы не сможем противостоять противнику в гибридной войне, без опоры на использование рубля в международных расчётах не обеспечим суверенитета и контроля над трансграничным движением капитала». «Баланс ещё предстоит найти», – констатировали Глазьев и Митяев.

«Верная сторона истории» – это в том числе строительство новой справедливой, прозрачной и основанной на международном праве валютно-финансовой системы. Она будет способствовать прекращению мировой гибридной войны – вследствие галопирующей инфляции в США и ЕС и включения там демократического механизма смены властвующей элиты. А это может означать подготовку и подписание международного договора на специальной конференции в 2024 г. – через восемьдесят лет от аналогичной конференции в Бреттон-Вудсе, в год российского председательства в БРИКС», – пишут авторы статьи.

Москва, Андрей Дорофеев

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