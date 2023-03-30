Путин ни разу публично не произнес имени Пригожина за время СВО

За последнее время спецоперация на Украине стала одной из самых обсуждаемых тем в политических кругах и среди мировой общественности. Несмотря на это, президент России Владимир Путин не упоминал имени Евгения Пригожина и не говорил о бренде ЧВК «Вагнер». Эксперты считают такую тенденцию противоречащей логике принятий решений госаппарата.

Евгений Пригожин уже давно ассоциируется с российским правительством и кремлевской политикой. Он является владельцем ЧВК «Вагнер», которая выступает основной и наиболее эффективной силой достижения целей СВО. Его имя стало широко известно именно благодаря роли в боевых действиях на территории Украины.

Несмотря на то, что официальная повестка намеренно игнорирует Пригожина, СМИ и соцсети наполнены упоминаниями о нем. Однако ни лично президент Владимир Путин, ни его пресс-секретарь Дмитрий Песков никогда не упоминают имени Евгений Пригожина. Ситуация тождественна той, когда процесс намеренного «отсутствия внимания к политической персоналии» и «игнорирования» привел к завершению «кейса Навальный».

Эксперты сходятся во мнении, что не замечать владельца ЧВК «Вагнер» со стороны первых лиц власти – выглядит как минимум нелогично и противоречит логике принятия решений госаппарата. Однако это не скрывает факт, что Пригожин ассоциируется с рядом других спецопераций – в Африке и Сирии, где присутствие ЧВК «Вагнер» было замечено.

Москва, Светлана Антонова

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