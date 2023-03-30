Китай обогнал Белоруссию: ВЦИОМ оценил отношение россиян другим государствам

Китай обогнал Белоруссию в рейтинге дружественных государств по восприятию граждан России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие данные привел сегодня гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов сегодня на пресс-конференции в Москве. Согласно итогам опросов, самыми недружественными странами россияне назвали США, Украину и Великобританию.

«55% наших граждан говорят о том, что именно Китай является наиболее дружественной страной. На втором месте Белоруссия – 49%... На 3 месте Индия с большим уже отрывом – 22%», – уточнил Абрамов, подчеркнув, что такие результаты являются «редким явлением» в условиях существования Союзного государства России и Белоруссии.

Социолог также отметил, что на вопрос – кем для России является Китай – 85% россиян говорят, что это дружественное государство, союзник либо стратегический экономический партнер. «38% наших граждан говорят о том, что отношения России и Китая дружественные. На втором месте – добрососедские, хорошие. На третьем месте – нормальные, спокойные. И лишь небольшое количество граждан говорят о том, что прохладные отношения – в 2005-м таких было 11%, сейчас всего лишь 5%», – сообщил Абрамов.

«Изменение личного отношения к Китаю за последний год отметил каждый четвертый россиянин (25%), в том числе 22% – в лучшую сторону, и только 3% – в худшую. Не изменилось за этот период восприятие соседнего государства у 71%», – добавил он.

В то же время эксперт констатировал, что по отношению к США «тенденция ровно противоположная». «Если в 2003 году, в основном, наши граждане отношения с США характеризовали как нормальные, спокойные – 47%, то сейчас самый популярный ответ – враждебные – 55%», – пояснил он.

«США – лидер антирейтинга. 76% наших граждан говорят о том, что с ними у нас сложились наиболее напряженные, враждебные отношения. На втором месте Украина – 43%... На третьем месте Великобритания – 39%», – заключил Абрамов.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проводился 19 марта 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Москва, Мария Соколова

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