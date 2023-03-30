В деятельности группы, обнулявшей счета умерших россиян, открылись новые эпизоды

Столичные правоохранители возбудили новое уголовное дело в отношении 14 участников преступной группы, занимавшихся кражей денег со счетов умерших граждан. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователями следственного управления УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении 14 участников преступного сообщества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ (создание преступного сообщества или участие в нем)», – рассказала Волк.

Ранее столичные полицейские при участии ФСБ задержали участников группы, которые переводили деньги умерших граждан на подконтрольные счета.

«Предварительно установлено, что преступное сообщество создал 33-летний служащий налогового органа, имевший доступ к информационным базам данных. Все роли были строго распределены. Кроме этого, в целях соблюдения конспирации лидер разделил сообщников на пять подгрупп, отдельные участники которых напрямую с ним не взаимодействовали», – отметила представитель МВД.

По версии следствия, фигуранты получали сведения об умерших лицах, у которых имелись деньги в различных кредитных организациях, и изготавливали подложные документы, необходимые для регистрации перехода права собственности к злоумышленникам.

Следствием установлено 22 эпизода противоправной деятельности. Материальный ущерб, причиненный родственникам ушедших из жизни граждан, составил более 17 миллионов рублей.

В отношении предполагаемых организатора и шестерых соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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