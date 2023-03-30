Синоптики обещают московскому региону осадки и тепло выше нормы

В московском регионе в ближайшие дни местами продолжатся дожди, но иногда сквозь тучи будет проглядывать Солнце, а в воскресенье ожидается апрельское тепло. Об этом сообщил сегодня Гидрометцентр России.

«В предстоящую пятидневку значения средней суточной температуры будут колебаться около и немного выше нормы. По области ночами и в ранние утренние часы все еще возможен минус, поэтому будут отмечаться и условия для образования гололедицы. Ведь в прогнозах для каждого предстоящего дня – осадки, преимущественно это дожди небольшой и местами умеренной интенсивности», – говорится в сообщении синоптиков.

В пятницу, 31 марта, ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки, по области (дождь, мокрый снег), в Москве -3...-1°, по области -4...1°, местами гололедица. Днем вероятен небольшой дождь, по области местами умеренный. Максимальная температура в Москве 6...8°, по области 4...9°. Ветер северной четверти 3-8 м/с.

В субботу, 1 апреля, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, по области (дождь, мокрый снег), в Москве 1...3°, по области -2...3°. Ночью и утром местами гололедица. Днем также прогнозируется небольшой дождь, в Москве 8...10°, по области 5...10°. Ветер южной четверти 4-9 м/с.

В воскресенье, 2 апреля, ночью и днем ожидается небольшой дождь. В дневное время воздух прогреется в Москве до 10...12°, по области – до 7...12°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В начале новой рабочей недели также возможны осадки. В понедельник, 3 апреля, прогнозируется ночью 0...5°, днем 5...10°. Во вторник, 4 апреля, ночью -2...3°, днем 2...7°.

Москва, Андрей Дорофеев

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