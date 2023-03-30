Захарова раскрыла планы на время председательства России в Совбезе ООН

МИД России планирует в рамках председательства в Совете безопасности ООН поднять ряд важных проблем, которые касаются, в том числе, защиты принципов Устава этой организации, поставок вооружений и ближневосточного урегулирования. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сегодня на брифинге.

По ее словам, одним из центральных мероприятий станет заседание Совбеза по рискам, связанным с нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения. «В нынешних условиях убеждены в необходимости тщательного анализа последствий несоблюдения контрактных обязательств по так называемому конечному пользователю при поставках продукции военного назначения. Равно как и обсуждение путей противодействия подобным деструктивным шагам», – отметила Захарова.

По ее словам, также планируются открытые дебаты высокого уровня на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН», на которых будет председательствовать глава МИД России Сергей Лавров.

«Указанный сюжет приобретает повышенную актуальность на фоне все более активных попыток ряда стран просто подчинить ООН исключительно своим интересам, а в дальнейшем полностью подорвать ООН-центричную систему международных отношений, заменив ее одиозной концепцией миропорядка, основанного на правилах. Напомню, правил этих никто никогда не видел… Они нигде не прописаны, и это все слово, за которым скрывается собственная исключительность, в первую очередь, США без каких-либо связывающих и обязывающих норм, правил и законов», – констатировала официальный представитель МИД России.

«В этой связи целью организуемых Россией открытых дебатов ставится твердая приверженность Уставу ООН с упором на принцип суверенного равенства государств, а также обстоятельное рассмотрение возможности укрепления основ подлинной многосторонности, базирующейся на учете мнений и озабоченностей всех государств», – подчеркнула она.

Захарова также сообщила, что также запланированы открытые дебаты министерского уровня по ближневосточному урегулированию. «Они также пройдут под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Мы исходим, прежде всего, из необходимости в очередной раз акцентировать востребованность долгосрочного и справедливого урегулирования застарелых проблем региона на известной международно-правовой основе», – пояснила она.

«Мы намерены также организовать неформальную встречу членов Совета по формуле Аррии по теме эвакуации детей из зоны российской специальной военной операции. Имеем ввиду подробно информировать коллег о мерах, которые предпринимаются нашей страной в целях защиты несовершеннолетних от обстрелов вооруженных сил Украины, предотвращения других нарушений в отношении детей и их размещения в безопасных районах», – отметила представитель МИД РФ.

«Из других важных вопросов повестки СБ ООН в апреле выделим политические и гуманитарные аспекты ситуации в Сирии, обстановку в Йемене, Ливии, Мали, регионе Великих озер, Гаити и Колумбии, а также западно-сахарское урегулирование. Отдельного внимания заслуживает полугодовой брифинг по положению дел в зоне деятельности миссии ООН по делам временной администрации в Косово. Россия как постоянный член Совета безопасности ООН и ответственный участник международного сообщества приложит все возможные усилия для обеспечения эффективной работы этого органа в интересах политико-дипломатического урегулирования острейших кризисов и поддержания глобальной стабильности», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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