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Четверг, 30 марта 2023, 19:25 мск

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«Гонят на убой»: США руками Зеленского уничтожают украинский народ

США руками Владимира Зеленского уничтожают украинский народ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее оценке, именно об этом свидетельствует недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Блинкен 28 марта сказал, что призывы к прекращению огня могут быть циничной ловушкой. А поставки вооружений и выделение миллиардов долларов на ведение боевых действий – это не циничная ловушка? Это, видимо, просто ловушка эффективная с его точки зрения», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ полагает, что действия украинских властей и их покровителей являются свидетельством того, что «обозначенные цели и задачи были сформулированы в контексте реалий и должны быть выполнены». «Речь идет об уничтожении силами Запада и руками Зеленского украинского народа… По сути украинскую армию гонят на убой их кураторы из Вашингтона», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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