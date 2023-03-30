«Диковатая логика»: МИД России обвинил МОК в ангажированности и дискриминации

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе продиктованы политикой Запада по исключению России из мирового спорта. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее оценке, такое решение является дискриминацией и противоречит принципам олимпийского движения.

«Мы убеждены, что рекомендации по допуску российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе без флага и гимна продиктованы прежде всего стремлениями в очередной раз реализовать странную, диковатую логику, навязываемую Западом, по исключению нас из мирового спорта, попыткой оказать давление, как они говорят, «реализовать политику сдерживания» в отношении нашей страны», – констатировала Захарова.

При этом представитель МИД России подчеркнула, что в программных документах МОК и резолюции Генассамблеи ООН четко говорится о «недопустимости сегрегации». «Длящаяся десятилетия травля российских спортсменов, наших команд, тренерского состава – все это убивает принципы честного олимпийского движения… Мы выступаем против и подобных форм дискриминации, да и любых форм дискриминации», – сказала Захарова.

28 марта МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов. Причем предлагается не допускать тех, кто публично высказывался в поддержку СВО, связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Кроме того, спортсмены из России и Белоруссии не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»