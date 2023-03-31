Почему Пригожин заступился за дочь осужденного Москалева: «Девочка должна жить в семье»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уверен, что если есть такая возможность, то дочь осужденного Алексея Москалева Мария должна жить не в приюте, а в семье.

Мать подростка Ольга Ситчихина, которая ранее отказывалась забирать дочь из детдома, в новом интервью сообщила, что хочет взять ребенка домой. По ее словам, когда Москалев был под арестом, Мария отказывалась ехать к ней, но теперь просит забрать ее.

О ситуации высказался Евгений Пригожин. Предприниматель, обратив внимание на проблему, смог вызвать широкий общественный резонанс.

«Руководство ЧВК «Вагнер» и я лично обращались к прокурору Тульской области с главным вопросом – девочка должна жить в семье, если есть такая возможность. Поэтому если мать будет воссоединена с девочкой, то, собственно говоря, основной вопрос уже решен», – приводит пресс-служба «Конкорда» слова бизнесмена.

Ранее стало известно, что Пригожин вместе с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным и директором «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андреем Трошевым написал письмо тульскому прокурору Александру Грицаенко. Они попросили проверить законность приговора Москалеву.

Москва, Светлана Антонова

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