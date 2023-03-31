Помощь ЕС Украине превысила 60 млрд евро

Страны Евросоюза выделили Украине различной помощи на сумму более 60 млрд евро. Об этом сегодня заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель испанской газете El Español. Он призвал сохранить поддержку Киеву, так как это удлиняет войну и дорого обходится России.

Боррель напомнил, что ЕС «в целом должен был оказать Украине военную помощь примерно на 12-13 млрд евро. «Если мы сложим военную, экономическую, финансовую, гуманитарную помощь, помощь беженцам, то за год войны мы помогли Украине на сумму, превышающую 60 млрд евро», – заявил Боррель (цитата по ТАСС).

Боррель также заявил, что сохранение поддержки Украины не только защищает принципы и интересы либеральных демократий – «это также удлиняет войну, но дорого обходится Москве».

Москва, Мария Соколова

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