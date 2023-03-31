Слепакову грозит административное дело о дискредитации ВС РФ

Столичная полиция проводит проверку в отношении шоумена Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России после того, как он опубликовал песню, критикующую специальную военную операцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«В отношении Семена Слепакова проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение», – сказал собеседник агентства, отметив, что музыканту грозит либо штраф, либо административный арест.

Ранее в январе Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина провести проверку в отношении Слепакова. Кроме того, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов предложил запретить Слепакову всю концертную деятельность в России.

В обоих случаях причиной послужила песня комика о спецоперации, размещенная на YouTube 25 января.

Москва, Андрей Дорофеев

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