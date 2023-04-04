Это крах: Рябков оценил отношения России и США

Состояние отношений России и Соединенных Штатов Америки на данный момент можно охарактеризовать словом «крах» – отношения разрушены. Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы видели, как радикально изменился американский курс с момента подписания договора (СНВ), с момента его ратификации. Где мы были в отношениях с США в 2010 году и к чему администрация Обамы, потом Трампа, потом Байдена привели наши отношения... Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом – крах, отношения разрушены», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ответственность за это лежит на Вашингтоне.

Кроме того, Рябков прокомментировал ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его мнению, он может быть восстановлен. Для этого США должны начать «проявлять ростки» пересмотра антироссийского курса.

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений 28 февраля.

Москва, Андрей Дорофеев

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