В таможенной информсистеме РФ по-прежнему фиксируются сбои

Работоспособность таможенных информационных систем, подвергшихся хакерской атаке, частично восстановлена. Об этом сообщила сегодня Федеральная таможенная служба.

«Работоспособность таможенных информсистем частично восстановлена, но работы еще ведутся. Из-за кибератаки на IT-ресурсы ФТС России, начавшейся 10 апреля, по-прежнему наблюдаются сбои в функционировании единой информационной системы таможенных органов», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ФТС отметили, что специалисты таможенной службы и других ведомств в круглосуточном режиме занимаются восстановлением работоспособности системы.

«В пунктах пропуска инспекторы проводят таможенные операции с использованием бумажных носителей. При возникновении вопросов рекомендуем участникам внешнеэкономической деятельности обращаться на «горячие линии» региональных таможенных управлений», – добавили в пресс-службе таможни.

В ведомстве также подчеркнули, что на пересечении границы физическими лицами сбои в работе информсистемы не отразились.

Ранее сообщалось, что атака на Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов России началась накануне в 6 часов утра.

Москва, Андрей Дорофеев

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