Хакеры атаковали единую информсистему российской таможни

Хакеры атаковали Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов России (ЕАИС). Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.
«Сегодня с 6:00 в работе единой информационной системы таможенных органов фиксируются сбои, совершение таможенных операций в ряде случаев затруднено. По предварительной информации, данная ситуация вызвана внешним воздействием на ИТ-ресурсы ФТС России», – говорится в сообщении ведомства.
Таможенники добавили, что специалисты, в том числе, представляющие правоохранительные структуры, уже проводят работы по устранению сбоев.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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