США объявили санкции против Хуснуллина, «Юнармии» и «Мегафона»

Министерство финансов США объявило о введении очередных антироссийских санкций против почти 30 физических и около 90 юридических лиц. В числе тех, кто включен «черные списки», оказался вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих, движение «Юнармия» и оператор связи «Мегафон».

Под американские ограничения попали компании, подконтрольные Алишеру Усманову, в том числе, «Металлоинвест». Санкции также касаются структур Росатома, Владимирского завода «Точмаш» и Ковровского механического завода, Лебединского и Михайловского горно-обогатительных комбинатов.

Кроме россиян, под санкциями оказались граждане других государств, а также ряд иностранных компаний, зарегистрированных в Турции, Узбекистане и других странах.

Как пояснили в Минфине США, ограничения вводятся, в том числе, в отношении «финансовых посредников» России «по всему миру» и тех, кто, по мнению Вашингтона, уклоняется от санкций.

Москва, Светлана Антонова

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