Студенты МАИ переведены на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Студенты Московского авиационного института (МАИ) частично переведены на дистанционное обучение для предотвращения распространения кори. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Для предупреждения распространения кори среди студентов и сотрудников МАИ в университете с 19 апреля по 2 мая 2023 года вводится следующий режим работы: обучение на основной территории МАИ (Волоколамское ш., 4) будет проходить в дистанционном формате; обучение в других корпусах продолжится в очном формате. Доступ на основную территорию МАИ возможен для студентов, имеющих иммунитет против кори», – говорится в объявлении.

Неделю назад на карантин из-за вспышки кори был закрыт Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. Студентов также призвали в период внеплановых каникул сделать прививки от кори и разместить соответствующие данные в личном кабинете.

В середине марта Роспотребнадзор сообщил о росте числа заболевших корью в России. Случаи заболевания выявили в Московской, Ленинградской, Самарской и Новосибирской областях, Алтайском, Краснодарском краях и других субъектах. В ведомстве это связали с прибытием в регионы непривитых выходцев из стран ближнего зарубежья и заражением непривитых и непереболевших граждан России.

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила провести иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших корью ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против кори.

Москва, Андрей Дорофеев

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