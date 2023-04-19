В МАИ опровергли вспышку кори среди студентов

Заболевших корью среди студентов Московского авиационного института не обнаружено. Об этом сообщили «Новому Дню» в пресс-службе вуза.

«В связи с подозрением на заболевание корью у одного из студентов МАИ на территории университета были организованы превентивные мероприятия, препятствующие распространению заболевания среди студентов и сотрудников, в соответствии с предписанием Территориального органа Роспотребнадзора по городу Москве. По последней информации Роспотребнадзора диагноз студента не был подтверждён. Опасность распространения кори отсутствует, выявленных случаев заболевания нет», – заявили в пресс-службе института.

В вузе также заверили, что на данный момент ограничений нет.

Напомним, неделю назад на карантин из-за вспышки кори был закрыт Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. Студентов также призвали в период внеплановых каникул сделать прививки от кори и разместить соответствующие данные в личном кабинете.

В середине марта Роспотребнадзор сообщил о росте числа заболевших корью в России. Случаи заболевания выявили в Московской, Ленинградской, Самарской и Новосибирской областях, Алтайском, Краснодарском краях и других субъектах. В ведомстве это связали с прибытием в регионы непривитых выходцев из стран ближнего зарубежья и заражением непривитых и непереболевших граждан России.

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила провести иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших корью ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против кори.

Москва, Андрей Дорофеев

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