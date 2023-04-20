Пропавшую маму помощницы сенатора могли уговорить спрятаться

Правоохранители считают, что исчезнувшая мама помощницы сенатора могла стать жертвой телефонных мошенников, которые уговорили ее спрятаться, а теперь требуют выкуп. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, «неустановленные лица под обманным предлогом уговорили пожилую женщину покинуть ее постоянное место жительства и лишили возможности общения с родственниками».

«В рамках уголовного дела установлено, что женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые склонили потерпевшую к передаче им крупной суммы денежных средств. По имеющейся у следствия информации, 77-летняя пенсионерка может находиться за пределами столичного региона», – уточнили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества).

Как сообщают СМИ, речь идет об исчезновении матери Елены Силкиной, которая работают помощницей у сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко.

Вечером 16 апреля Силкина увиделась с 76-летней мамой, после чего пенсионерка уехала к себе домой. 18 апреля помощнице сенатора начали настойчиво звонить в WhatApp с пятнадцати разных номеров. Агрессивный мужчина ей заявил, что мать Елены похищена, и вернуть её можно только за 2 миллиона рублей.

Женщина перезвонила маме, но ее телефон находился вне зоны действия сети. Дома ее тоже не оказалось. Следователи смогли отследить путь пенсионерки по камерам – известно, что вечером 18 апреля она приехала на такси к Ленинградскому вокзалу, после чего ее следы теряются.

Москва, Андрей Дорофеев

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