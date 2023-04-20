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Четверг, 20 апреля 2023, 13:28 мск

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Похитители требуют выкуп за маму помощницы сенатора – СМИ

В Москве похитили маму Елены Силкиной, работающей помощницей у сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По сведениям издания, вечером 16 апреля Силкина увиделась с 76-летней мамой, после чего пенсионерка уехала к себе домой. 18 апреля помощнице сенатора начали настойчиво звонить в WhatApp с пятнадцати разных номеров. Агрессивный мужчина ей заявил, что мать Елены похищена, и вернуть её можно только за 2 миллиона рублей.

Женщина перезвонила маме, но ее телефон находился вне зоны действия сети. Дома ее тоже не оказалось. После этого Силкина обратилась в полицию.

Следователи смогли отследить путь пенсионерки по камерам – известно, что вечером 18 апреля она приехала на такси к Ленинградскому вокзалу. Однако билеты на поезд или самолет женщина не покупала. После этого ее следы теряются.

Правоохранители предполагают, что похитители специально выманили жертву из дома.

По данным канала, возбуждено два уголовных дела: по статьям о незаконном лишении свободы, а также о вымогательстве.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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