Henkel заключил соглашение о продаже бизнеса в России

Один из ведущих мировых производителей бытовой химии – германский концерн Henkel заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом инвесторов – Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Как говорится в сообщении компании сумма сделки составит 54 млрд рублей. Уточняется также, что необходимые согласования со стороны государственных органов получены.

Henkel объявил об уходе из России весной прошлого года после начала специальной военной операции.

В числе наиболее известных брендов Henkel – клей «Момент», чистящие и моющие средства «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel, а также косметические средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»